Суд заблокировал указ Трампа об ограничении выдачи гражданства США

Суд штата Вашингтон заблокировал указ Дональда Трампа о запрете получения гражданства США по праву рождения, пишет Seattle Times.

Старший окружной судья США Джон Кугенур раскритиковал действия Трампа и выдал временный запретительный судебный приказ, не позволяющий указу вступить в силу по всей стране.

«Я заседаю в суде уже более сорока лет и не могу припомнить другого дела, в котором вопрос был бы таким же ясным, как в этом. Это явно неконституционный приказ, — заявил Кугенур, назначенный еще Рональдом Рейганом.

Исполнительный указ будет оставаться заблокированным в течение как минимум 14 дней, пока в Вашингтоне и других городах рассматриваются судебные иски против действий Трампа.

Гражданство по праву рождения закреплено 14-й поправкой к Конституции США.

"Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Несмотря на это, 20 января Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства по праву рождения. Согласно документу, ребенок не получит гражданство, если его мать находилась в США незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем на момент рождения. Также гражданство не выдадут, если мать была в США легально, но временно, например по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не был гражданином или постоянным жителем страны.

На следующий день после подписания указа власти 18 штатов США и столичного округа Колумбия обратились в суд с иском, чтобы оспорить указ. Истцами выступают генеральные прокуроры 18 штатов, где у власти находятся представители Демократической партии.