Рубио раскрыл, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа

Конфликт на Украине является сложным вопросом, который требует «тяжелой работы дипломатии». Так новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC объяснил, почему американский президент не выполнил своего предвыборного обещания по завершению военных действий за 24 часа.

По его словам, конфликт нанес ущерб не только Украине и России, но и «стабильности в Европе».

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«Единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — добавил Рубио, отметив, что переговоры не будут вестись публично.

Ранее новый госсекретарь США заявил, что завершение конфликта на Украине «будет главным приоритетом» Трампа.