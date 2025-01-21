Президент Мексики отреагировала на переименование Трампом Мексиканского залива

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя указ главы США Дональда Трамп о переименовании Мексиканского залива, заявила, что весь мир знает его именно под этим названием. Ее слова приводит CNN.

Напомним, что после инаугурации Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.

Трамп заявил о возможности применить войска США против наркокартелей в Мексике

«Они называют заливом Америки то, что соответствует континентальному шельфу США. Но для нас и всего мира это все еще Мексиканский залив», — прокомментировала это Шейнбаум.

Говоря же о планах Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами, в том числе введении режим ЧС на границе с Мексикой, она объявила о намерении защищать суверенитет страны и поддерживать мексиканцев в США.