В Казахстане начали расследование из-за оскорбляющей русских песни

Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера-сатирика Темирлана Енсебека, который разместил у себя в соцсети песню, оскорбляющую русских. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о песне «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), в которой содержатся строчки с нецензурной бранью в адрес русских.

В департаменте полиции Алма-Аты отметили, что досудебное расследование в отношении Енсебека связано с публикацией материала, который содержит «явные признаки разжигания межнациональной розни в виде оскорбления представителей целого этноса». В настоящее время следователи устанавливают личности авторов песни.

«Такие действия подрывают межэтническое согласие и единство народа, являющиеся одними из основополагающих принципов нашего государства. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 174 уголовного кодекса Республики Казахстан», — добавили в полиции Алма-Аты.

Напомним, что в июле 2024 года в Алма-Ате уже рассматривалось дело, связанное с «Йоу, орыстар». Тогда суд приговорил жительницу страны к десяти суткам административного ареста за исполнение этой песни на музыкальном фестивале в мегаполисе.