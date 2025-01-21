Трюдо предупредил Трампа о риске попасть в зависимость от России

Если президент США Дональд Трамп все-таки решится на введение 25-процентных пошлин на канадские товары, то американский рынок рискует впасть в сильную зависимость от Китая, России и Венесуэлы. Об этом во вторник, 21 января, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава правительства страны указал на то, что намерения республиканца обеспечить США «золотой век» не получится воплотить в реальность без критически важных ресурсов, в том числе топлива и минералов, которые в достатке есть у Канады.

Однако, как предупредил политик, за всеми недружественными действиями со стороны Вашингтона последует соразмерный ответ. Премьер-министр признался, что его страна хочет сделать вклад в создание экономически развитой и безопасной Северной Америки, но не на тех условиях, что предлагает Трамп.

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— Как я уже сказал, все варианты на столе. В вопросе тарифов я поддерживаю принцип «доллар за доллар», — передает слова Трюдо ТАСС.

Трамп высказал мнение о том, что Канада могла бы существенно сократить расходы на налоги и оборону, присоединившись к США в качестве 51-го штата. В свою очередь Трюдо отверг возможность присоединения страны к Штатам, сказав, что это исключено.