Суд Льежа прекратил дело против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коррупции при закупках вакцин от коронавируса из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает L-Post со ссылкой на решение суда.

В начале января сообщалось, что суд рассмотрит вопрос наличия у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции при закупках вакцин от коронавируса.

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В июле Европейский суд выпустил постановление, в котором заявил, что Еврокомиссия во время закупок вакцин от коронавируса не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение препаратов.