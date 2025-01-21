В Кении возвели памятник Трампу с унитазом внутри

В кенийском округе Макуэни возвели 4,5-метровую статую новому президенту США Дональду Трампу. Внутри монумента, установленного рядом с выгребной ямой, размещен унитаз.

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Данная инсталляция за авторством местного художника Дэвида Майллу является своеобразным ответом на провокационную реплику американского лидера, произнесенную им в 2018 году. Тогда Трамп возмутился волной миграции из Африки, назвав страны континента грязными дырами.

Как отмечается, композиция призвана обратить внимание на проблему предрассудков в отношении чернокожих, дискриминации, а также важность борьбы с тезисом о "превосходстве белой расы". По словам автора артобъекта, его творение сыграет роль катализатора диалога по вопросу неравенства.