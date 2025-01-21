Премьер Гренландии заявил о нежелании гренландцев становиться американцами

Гренландцы не хотят становиться американскими гражданами и должны сами определять свое будущее. О неизменности этой позиции заявил на пресс-конференции глава правительства острова Мюте Эгеде, чьи слова приводит портал The Local.

"Мы гренландцы, - отметил он. - Мы не хотим быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Будущее Гренландии будет определено самой Гренландией".

Премьер констатировал, что в настоящее время эта территория с правами широкой автономии в составе Дании находится "в сложной ситуации".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что содержание Гренландии обходится Дании слишком дорого. Он назвал остров "прекрасным местом" и сказал, что он "необходим для международной безопасности".

Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за обретение независимости этой автономией в составе Дании. Правительство автономии уже запустило процесс, который должен привести к этому. В мае 2023 года был представлен проект конституции, а затем была сформирована "комиссия по параграфу 21". Название связано с разделом закона о самоуправлении, в котором изложены все требования к обретению независимости.