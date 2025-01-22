Депутат Фенкер: Гренландия хочет стать членом ВТО

Гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявил в интервью РИА Новости, что Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации, как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании.

«Вы знаете, если мы приобретаем навыки в чём-то, это делают Фарерские острова, и, если они что-то делают, мы тоже это делаем. Итак, поскольку они начали процесс вступления в ВТО, это то, что мы тоже будем делать», — сказал Фенкер.

Ранее глава островного правительства Мюте Эгеде заявил о нежелании гренландцев становиться частью США.

Также сообщалось, что Гренландия хочет заключить новое оборонное соглашение с США.