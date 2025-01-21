С сайта Белого дома исчезла испаноязычная версия

С официального сайта Белого дома исчезла испаноязычная версия. При попытке открыть ее ресурс выдает ошибку с кнопкой Go Home.

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Удаление испаноязычной версии совпало с вступлением Дональда Трампа в должность президента США и его намерением отправить подразделения американской армии к южной границе страны, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов.

Сейчас при попытке перехода на страницу пользователей перекидывает на вкладку с изображением Белого дома, как и в англоязычной версии. При этом за резиденцией президента США виднеется надпись «404», а снизу подпись, что «страница не найдена».

Кроме того в самом конце страницы размещена кнопка Go Home, которую можно интерпретировать либо как «Вернуться на главную страницу», либо как «Возвращайтесь домой», что может быть отсылкой к планам Трампа по поводу мигрантов.