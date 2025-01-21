Орбан счел Украину неготовой к вступлению в Евросоюз

Украина не готова вступить в Евросоюз, сообщество также пока не готово ее принять, поскольку это нанесет ущерб экономикам стран ЕС. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо, передает ТАСС.

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Орбан обратил внимание, что присоединение Украины к сообществу повлекло бы за собой дополнительные расходы.

«У Европейского союза нет денег, чтобы принять Украину. А мы не хотим разрушать собственную страну», — подчеркнул он.

Премьер Венгрии уточнил, что считает вступление Украины в ЕС достойным обсуждения, но сам процесс завершится лишь спустя много лет, если не десятилетий. Он добавил, что вопрос присоединения республики к НАТО и вовсе не стоит на повестке дня.

«Это коммуникационная уловка, говорить об этом бессмысленно, — заявил Орбан. — Венгрия считает, что это не ее война, поэтому необходимо сделать все возможное для установления мира. А вступление Украины в НАТО равносильно войне».

Ранее Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине. Он отметил, что в случае начала войны в Европе проиграют все.