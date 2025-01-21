Зеленский завил, что до Трампа доносят дезинформацию

В окружении американского президента Дональда Трампа имеются «лишние голоса», которые доносят до президента США «дезинформацию или пророссийские позиции». Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе, передает издание «Страна».

«Для нас крайне важно, чтобы не звучали лишние голоса. Иногда вокруг президента Трампа возникают дезинформационные или пророссийские мнения. Необходима громкая позиция Европы, чтобы её слышали. Важно, чтобы вокруг Трампа было больше поддерживающих голосов, чтобы он мог четко понимать детали и риски», — отметил Зеленский, не уточнив, кого именно он имеет в виду под «пророссийскими голосами».

21 января еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз по-прежнему не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Дональда Трампа.

Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.