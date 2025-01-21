Марко Рубио вступил в должность главы Госдепартамента

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел к присяге Марко Рубио в качестве нового главы Госдепартамента. Он стал первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, прошедшим необходимые для вступления в должность процедуры.

Вэнс назвал Рубио «принципиальным консерватором», а также изложил точку зрения, согласно которой новый госсекретарь «лучше почти любого в Вашингтоне <...> понимает приоритеты» президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение журналистов пресс-пула Белого дома.

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США 20 января проголосовал за выдвинутую Трампом кандидатуру Рубио на должность госсекретаря и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить его на этот пост. Вечером того же дня сенат конгресса утвердил сенатора на этот пост.

У Марко Рубио 21 января назначены первые встречи в качестве госсекретаря. Он проведет переговоры с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Австралии Пенни Вонг и Японии Такэси Иваей. Все три страны вместе с США входят в QUAD — объединение, созданное для диалога о проблемах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет «Коммерсантъ».

На посту главы Госдепартамента 53-летний Марко Рубио обещал ставить интересы США «превыше всего» и решать споры с другими странами дипломатическим путем, но с позиции силы. На слушаниях в сенате он заявил о необходимости изменить политику по отношению к Китаю, чтобы избежать «самой большой угрозы» для США. Одним из главных приоритетов во внешней политике Рубио называл решение российско-украинского конфликта.