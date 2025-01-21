Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура по погибшим на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом пишет РИА Новости.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», — сказал Эрдоган, выступая на местном телевидении.

В ночь на 21 января в Турции загорелся отель Grand Kartal на территории горнолыжного курорта Карталкая. Как рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая, к тушению огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

По последней информации, в результате пожара пострадал 51 человек. Еще 66 человек спасти не удалось.

Путин обратился к Эрдогану после пожара в турецком отеле

Что именно послужило причиной возгорания, пока остается неизвестным. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что выяснить обстоятельства случившегося должны сотрудники прокуратуры.

Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с последствиями пожара.