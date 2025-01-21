Европарламент откажется признавать итоги выборов президента в Белоруссии

Депутаты Европарламента во вторник, 21 января, подписали резолюцию о намерении не признавать грядущие выборы президента в Белоруссии, а также о расширении санкций против республики.

Необходимость таких шагов члены парламента объяснили нелегитимностью белорусских президентских выборов, а также отсутствием в стране свободы слова, прозрачности процедуры голосования и политической конкуренции.

— Европарламент призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, — передает текст резолюции РИА Новости.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что бойцы «полка имени Калининского», которые воюет в рядах ВСУ, могут внести огромный вклад в попытку свергнуть главу республики Александра Лукашенко.

Глав государства заявил, что санкции западных государств, которые те вводят в отношении страны, являются фашизмом. Отдельно белорусский глава подчеркнул, что на Западе, где его называют диктатором, приняли решение ввести санкции не в отношении него лично, а против белорусского народа, в частности студентов, их родителей, близких.