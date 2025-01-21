Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США, если американский президент Дональд Трамп решит повысить их против канадского импорта. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

По его словам, Оттава рассматривает все варианты.

«Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке», — добавил Трюдо.

Премьер отметил, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на канадские товары, то Оттава может ответить «эквивалентными пошлинами» на импорт из США. По его мнению, в таком случае Вашингтону придется закупать необходимые им ресурсы, в том числе сталь и алюминий, у России, Китая и Венесуэлы.

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Ранее Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики 1 февраля.