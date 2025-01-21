Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами
Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США, если американский президент Дональд Трамп решит повысить их против канадского импорта. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РИА Новости.
По его словам, Оттава рассматривает все варианты.
«Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке», — добавил Трюдо.
Премьер отметил, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на канадские товары, то Оттава может ответить «эквивалентными пошлинами» на импорт из США. По его мнению, в таком случае Вашингтону придется закупать необходимые им ресурсы, в том числе сталь и алюминий, у России, Китая и Венесуэлы.
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Ранее Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики 1 февраля.