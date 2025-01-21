Фицо заявил о подготовке Майдана в Словакии

Оппозиция планирует устроить Майдан в Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, выступая на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном. По его словам, которые приводит РИА Новости, назвать имена и обстоятельства он пока не может. Так он прокомментировал сведения спецслужбы SIS о планирующейся операции по дестабилизации обстановки в стране.

Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами, — сказал он.

Ранее Словацкая информационная служба (Slovak information service, SIS) заявила, что получила сведения о подготовке долгосрочной операции влияния по дестабилизации обстановки в Словакии. Там отметили, что не могут обнародовать конкретные данные из-за их содержания и секретности.

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До этого Фицо во время выступления в парламенте, где проходило обсуждение вотума доверия правительству, заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. По его словам, он оставляет за собой право критиковать своих партнеров по ЕС и Альянсу.