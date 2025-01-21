В Литве россиянина задержали по подозрению в обходе санкций

Гражданин РФ задержан в Литве по подозрению в передаче России высокотехнологичного оборудования в обход санкций. Об этом сообщила генеральная прокуратура балтийской республики.

"В действиях, нарушающих режим международных санкций или ограничительные национальные меры Литвы, подозревается гражданин России, имеющий временный вид на жительство", - отметили в ведомстве, добавив, что начато предварительное следствие.

Утверждается, что для передачи оборудования использовались схемы экспорта в третьи страны. В деле фигурируют 10 человек. Следственные мероприятия, помимо Литвы, проводились в Латвии и Эстонии. По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.