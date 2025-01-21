Фон дер Ляйен признала взлет цен на энергию из-за отказа от поставок из России

Отказ Евросоюза (ЕС) от поставок энергоресурсов из России спровоцировал взлет стоимости топлива в странах объединения. Об этом во вторник, 21 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам чиновницы, к текущему моменту европейские государства импортируют около трех процентов российской нефти при полном отказе от поставок угля из РФ. При этом она призналась, что после резкого скачка стоимости электричества в ЕС снизить цены так и не получилось.

— Мы существенно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки... Но это имело свою цену, — передает слова фон дер Ляйен РИА Новости.

На фоне остановки транзита российского газа через территорию Украины страны ЕС продолжают закупать углеводороды из РФ к зимнему периоду.

Агентство Bloomberg в начале января сообщило, что стоимость газа в объединении резко взлетела до показателей 2023 года после остановок импорта из России.

Газпром 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину с восьми утра по московскому времени в связи с прекращением транзитного соглашения.