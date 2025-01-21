Туск призвал готовиться к депортации поляков из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился подготовиться к депортации поляков из США на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что анонсированная им масштабная депортация нелегальных мигрантов стартует «очень скоро».

Названа причина, по которой Трамп может депортировать из США принца Гарри

«Возможно, нет причин для беспокойства, но Польша будет хорошо подготовлена к любой ситуации. Каждого поляка тепло встретят в стране. Каждый найдет место на своей родине. Здесь каждый найдет свою Америку», — отреагировал на это Туск.

Он отметил, что поручил МИД, польским консульствам, постам и службам в США «быть готовыми к возможным последствиям миграционной политики для поляков, которые работают и живут в Соединенных Штатах с разным статусом». При этом Туск указал, что Белый дом пока не предоставил конкретной информации о планах депортации, поэтому Польша не знает, как это затронет польских граждан.