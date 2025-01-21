Дональд Трамп объявил об увольнении четырех высокопоставленных чиновников администрации президента США во вторник. В списке фигурирует имя главного посланника в Иране во время его первого срока Брайана Хука и генерала в отставке Марка Милли, которого Трамп назначил председателем Объединенного комитета начальников штабов в 2018 году, сообщает The Hill.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что уволил назначенных Байденом Хука из Центра ученых Вильсона, Марка Милли - из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Хосе Андреса - из Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию, и бывшего мэра Атланты Кейшу Лэнс Боттомс - из Президентского совета по экспорту.

По словам Трампа, его президентское кадровое управление активно занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют его плану "Сделать Америку снова великой". "Пусть это послужит официальным уведомлением об увольнении для этих четырех человек, и скоро появятся еще многие", - сказал Трамп, прежде чем перечислить четырех чиновников в посте, который заканчивался словами: "Вы уволены!".

Милли - бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов - был превентивно помилован бывшим главой государства Байденом за несколько часов до окончания его президентства. Милли время от времени резко критиковал Трампа, и нынешний президент предлагал предать его военному суду и казнить. Портрет этого отставного генерала в коридоре Объединенного комитета начальников штабов был снят в понедельник, менее чем через две недели после того, как его там повесили.

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Хук, который работал под руководством бывшего госсекретаря Майка Помпео во время первого срока Трампа в Белом доме, ранее яростно поддерживал санкции, введенные администрацией Трампа против Ирана. Лэнс Боттомс был старшим советником в кампании по переизбранию Байдена после того, как решил не баллотироваться на второй срок в качестве мэра Атланты. Наконец, Андрес - основатель сети World Central Kitchen - неоднократно выражал сомнение в том, что Трамп сможет осуществить свои амбициозные планы по депортации. Ранее Трамп также приказал федеральным служащим вернуться в офисы и работать пять дней в неделю.