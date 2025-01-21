Стало известно, откуда Трамп получает данные о потерях российской армии

Пентагон получает ложные данные о потерях ВС России от Украины, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что та информация, которой в итоге пользуется президент США Дональд Трамп, отражает позицию Киева, а не реальное положение в зоне боевых действий.

Трамп пользуется данными, которые получает от Пентагона, а Пентагон получает данные от украинского Министерства обороны. Поэтому данные о потерях российской армии, естественно, не соответствуют действительности в силу того, что отражают позицию киевского режима, — пояснил Кнутов.

Эксперт отметил, что Трамп заявлял о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Он обратил внимание, что глава Белого дома также указал на якобы сложное финансовое положение России. По мнению Кнутова, Трамп уверен, что Россия заинтересована в прекращении СВО. Он уточнил, что некоторые западные страны тем временем заинтересованы именно в перемирии, когда боевые действия прекращаются по линии боевого соприкосновения. Эксперт уточнил, что это чревато возобновлением боев в течение нескольких лет.

Трамп оценил потери ВСУ в сотни тысяч солдат

Кнутов напомнил, что Путин провел заседание с Советом безопасности, где еще раз изложил позицию России. По его мнению, это был сигнал Трампу, на каких условиях Россия может пойти на мирное урегулирование украинского конфликта.

Если вести речь о долгосрочных планах Трампа и США, то Трамп прямо говорил, что задача армии — это уничтожение врагов США. То есть он настроен вести диалог с позиции силы, — заключил эксперт.

Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обозначил стратегический подход Москвы к ситуации на Украине после инаугурации Трампа. По словам Путина, целью урегулирования должен быть долгосрочный мир. Глава государства также заявил о готовности России к диалогу с США.