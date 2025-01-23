СМИ: Израиль уверен в освобождении еще четырех заложников

Израильские официальные лица считают, что палестинское движение ХАМАС выполнит условия соглашения по заложникам и освободит в предстоящую субботу еще четырех пленников. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванных официальных представителей Израиля.

Они добавили, что Израиль ожидает от ХАМАС предоставления полного списка имен заложников, которые должны быть освобождены в течение первого 42-дневного этапа соглашения, а также подробную информацию о состоянии их здоровья. В соглашении, которое было заключено неделю назад, ХАМАС обязался передать список на седьмой день прекращения огня.

Вечером 15 января премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как проинформировал глава правительства Катара, второй этап реализации соглашения Израиля и ХАМАС будет включать восстановление палестинского анклава. Ранее израильские официальные лица заявляли, что переговоры по второму этапу должны начаться на 16-й день после начала перемирия.