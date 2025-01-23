JPost: Израиль уверен в освобождении еще четырех заложников

Израильские официальные лица считают, что палестинское движение ХАМАС выполнит условия соглашения по заложникам и освободит в предстоящую субботу еще четырех пленников. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванных официальных представителей Израиля.

СМИ: Израиль уверен в освобождении еще четырех заложников
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Они добавили, что Израиль ожидает от ХАМАС предоставления полного списка имен заложников, которые должны быть освобождены в течение первого 42-дневного этапа соглашения, а также подробную информацию о состоянии их здоровья. В соглашении, которое было заключено неделю назад, ХАМАС обязался передать список на седьмой день прекращения огня.

Вечером 15 января премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как проинформировал глава правительства Катара, второй этап реализации соглашения Израиля и ХАМАС будет включать восстановление палестинского анклава. Ранее израильские официальные лица заявляли, что переговоры по второму этапу должны начаться на 16-й день после начала перемирия.

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