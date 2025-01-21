Во Франции оценили один совет Трампа Макрону

Совет, который президент США Дональд Трамп дал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону несколько лет назад о выходе Франции из Европейского союза (ЕС), является лучшим, который можно было дать. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

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«Трамп дал Макрону совет о том, что Франции стоит выйти из Евросоюза. Это лучший совет, который он мог ему дать!» — отметил политик.

Филиппо также упрекнул французского лидера в отсутствии патриотизма, потому что тот отверг эту идею.

В июне 2018 года газета The Washigton Post (WP) сообщила, что Трамп предлагал Макрону торговую сделку на более выгодных условиях в обмен на выход Франции из Евросоюза.