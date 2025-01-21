В Великобритании раскрыли причину начала новой мировой войны

Сделка президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина по Украине может спровоцировать начало третьей мировой войны, сообщает газета Daily Express со ссылкой на заявление бывшего командуюшего ВС США в Европе генерала Бена Ходжеса. Военный допустил, что Москва не будет соблюдать условия мирного соглашения.

Россия может вновь атаковать Украину в любой момент и даже способна напасть на страны НАТО, считает американский генерал. Ходжес считает, что Россия не согласится сохранить лишь часть бывших украинских территорий. По его мнению, Путин хочет обрести контроль над всей страной.

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Ранее старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз заявил газете Foreign Affairs, что Трамп может завершить конфликт на Украине, заключив сделку с заморозкой боевых действий по линии фронта. По его словам, при таком сценарии каждая сторона конфликта сохранит территорию, которая она контролирует.