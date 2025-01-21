Бордель обнаружили в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко

Бордель разоблачили в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко. Об этом во вторник, 21 января, сообщают украинские СМИ.

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По данным местной полиции, женщин заманивали туда в качестве танцовщиц и, запугивая, заставляли оказывать сексуальные услуги, передает Telegram-канал «RT на русском».

В 2022 году мэр Киева сообщил, что разводится со своей женой Натальей спустя 26 лет совместной жизни. По словам Кличко, они с супругой давно уже не имеют общих увлечений и живут порознь. Наталья проживает в Германии, а Кличко — на Украине.

31 марта 2024 года дети Виталия Кличко Максим и Елизавета в своих аккаунтах в социальных сетях разместили видеозапись, на которой запечатлена их откровенная вечеринка в немецком Гамбурге.

20 сентября СМИ стали распространять видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим, по мнению наблюдателей, на депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Парфенова, снятую в здании нижней палаты парламента. На кадрах видно, как в кабинет заходят мужчина в деловом костюме и женщина в белом наряде. Они заигрывают друг с другом, а затем девушка начинает ублажать предполагаемого депутата.

Позже члены общественного движения «Ветераны России» потребовали отправить Парфенова на СВО. Так общественники отреагировали на видеоролик, в котором похожий на депутата мужчина проводит время с проституткой.