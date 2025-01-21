Евросоюз продолжит поддерживать Украину независимо от позиции США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, европейские страны не «должны забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и их.

«Украина хочет справедливого и устойчивого мира, она не хочет замороженный конфликт, который снова возникнет через определенное время. Мы продолжим поддерживать Украину», — ответила фон дер Ляйен на вопрос, будет ли руководство в Брюсселе помогать Киеву, если президент США Дональд Трамп решит сократить его поддержку.

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Глава ЕК отметила, что страны Евросоюза уже «вложили в Украину порядка 130 миллиардов евро и продолжат это делать без всяких вопросов».