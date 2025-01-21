Путин и Си ответили Трампу, пообещавшему их разобщить: что обсудили главы РФ и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин созвонились по видеосвязи 21 января. В ходе разговора они обсудили много различных вопросов, касающихся отношений двух держав, а также подвели итоги прошлого года и составили планы на этот год. URA.RU приводит главную информацию с разговора Путина и Си Цзиньпина.

Повод для переговоров

Традиционно в начале каждого года президенты России и Китая проводят телефонные или видео переговоры для обсуждения итогов прошлого года и планирования действий на ближайший период. В этом году 21 января состоялась подробная видеоконференция между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которая длилась 1 час 35 минут и проходила в дружественной атмосфере.

Стоит отметить, что эти переговоры никак не связаны с инаугурацией Дональда Трампа. Такие встречи между лидерами двух стран являются регулярными и этот разговор был запланирован еще в декабре прошлого года, без учета других международных событий.

Ответ Трампу

Еще в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего возвращения к власти он намерен разрушить сближение между Москвой и Пекином, которое, по его мнению, произошло из-за ошибок экс-президента Джо Байдена. Трамп утверждает, что Байден позволил России и Китаю объединиться из-за нефти, тем самым опозорив страну.

Однако переговоры между Путиным и Си Цзиньпином, наоборот, демонстрируют их стремление к укреплению двусторонних отношений. Глава КНР при разговоре указал на готовность обеих стран налаживать взаимовыгодные отношения с США, при условии встречного интереса со стороны администрации Трампа.

Что обсудили

В ходе обсуждения были затронуты как двусторонние, так и глобальные вопросы. Путин и Си Цзиньпин отметили, что отношения между Россией и Китаем в 2024 году продемонстрировали значительные успехи. Страны активно работали над углублением сотрудничества в различных областях. На международной арене позиции Москвы и Пекина часто оказывались схожими или идентичными. В том числе было торжественно отмечено 75-летие установления дипломатических отношений.

Украинский вопрос

Во время переговоров Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и отметил, что Россия будет реагировать на сигналы из Вашингтона, если такие будут поступать. Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть долгосрочное урегулирование, учитывающее интересы народов России и Украины. При этом президент РФ отметил, что конкретных предложений от США пока не поступало.

Развитие БРИКС

На встрече лидеров стран были подведены итоги БРИКС, проходившей в Казани в октябре прошлого года. В ходе переговоров затрагивались вопросы тесного сотрудничества между двумя странами в рамках реализации приоритетных направлений БРИКС.

Одним из обсуждаемых вопросов стало включение Индонезии в число участников объединения, а также определение государства, которое будет сотрудничать с БРИКС в качестве партнера. Девять стран приняли решение о сотрудничестве с БРИКС в этом статусе.

Итоги сотрудничества в 2024 году

Путин и Си Цзиньпин, подводя итоги прошлого года, выразили удовлетворение работой премьеров и акцентировали особое внимание на торгово-экономическом сотрудничестве, которое сохраняет устойчивую динамику даже в условиях санкций. Взаимный оборот стран за 11 месяцев превысил 220 млрд долларов, а по итогам года составил 245 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.

Китай является главным торговым партнером России, а Россия же занимает пятое место среди основных партнеров Китая. Они отметили также рост финансового сотрудничества: 95% расчетов ведется в рублях и юанях.

Россия лидирует по поставкам энергоресурсов в Китай, занимая первое место по нефти и газу. Обсуждались инициативы, такие как «Сила Сибири-2» и строительство энергоблоков на китайских АЭС. Также они акцентировали внимание на развитии транспортной связи, увеличении грузоперевозок и потенциале Северного морского пути.

Путин и Си Цзиньпин также отметили рост туристического обмена: по данным России, турпоток превысил два млн человек за год. В том числе продолжают развивать спортивные связи. Так, например, китайцы приняли участие в Играх Будущего в 2024 году.

Планы на 2025 год

Лидеры обсудили планы совместной работы на 2025 год, который будет отмечен 80-летием победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В России и Китае эта дата будет широко отмечаться. Путин отметил, что на этот праздник были приглашены многие лидеры стран, включая Си Цзиньпина. Китайская сторона проведет мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией, на которые российский лидер также получил приглашение в Пекин. Россия и Китай, как учредители ООН, также намерены достойно отметить 80-летие создания организации, следуя принципам, заложенным в ее уставе.

Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Путин поздравил Си Цзиньпина с Лунным Новым Годом, который в Китае отмечается 29 января. Данный праздник имеет особое значение для китайского народа, поскольку он также известен как Праздник Весны и отмечается как год зеленой деревянной змеи. Текущий год также символичен для председателя Си, который родился в 1953 году, год синей водяной змеи.