Пока вы не уснули: Трамп о потерях ВСУ и ВС РФ и обвал цен на нефть

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Трамп назвал новые цифры потерь ВСУ

Украина в конфликте с Россией потеряла 700 тыс. солдат убитыми, а РФ — почти 1 миллион, утверждает президент США Дональд Трамп. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять», — добавил Трамп.

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Первые меры Трампа обвалили мировые цены на нефть

Нефть начала дешеветь на фоне первых шагов, предпринятых Дональдом Трампом на посту американского президента. Стоимость мартовских фьючерсов на поставку эталонной североморской марки нефти Brent обвалилась почти на два процента, свидетельствуют данные торгов — на момент написания материала снижение составляло 1,82 процента, до 78,69 доллара за баррель.

Аналитики связывают указанную динамику с укреплением доллара на фоне заявлений главы США, который, хотя и не стал вводить наиболее жесткие из обещанных им мер в отношении товаров из Китая, Канады и Мексики, обозначил вероятную дату ужесточения правил торговли с соседними странами.

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Путин рассказал Си Цзиньпину о цели урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина, что видит цель украинского урегулирования в долгосрочном мире, а не в короткой передышке. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал Ушаков.

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Бербок раскритиковала Трампа в день его инаугурации

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа о намерении вернуть под контроль Панамский канал в своей инаугурационной речи. Ее слова передает телерадиокомпания RBB.

Журналисты попросили главу внешнеполитического ведомства оценить высказывания Трампа о Панамском канале и Гренландии, которая является частью Дании, входящей в НАТО.

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Маск прокомментировал свое «нацистское приветствие» на инаугурации Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на спекуляции и обвинения в нацизме после того, как на инаугурации президента США Дональда Трампа он дважды сделал жест, похожий на нацистское приветствие, вскинув руку вверх. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Маск призвал своих противников придумать "грязные трюки получше". Лозунг о том, что "все – Гитлеры" уже порядком надоел, написал предприниматель.

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Залужный раскрыл провалившийся план контрнаступления Зеленского

В 2023 году руководство Украины и западные партнёры отвергли план Генерального штаба о наступлении сразу по трём направлениям, предпочтение было отдано одному.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на книгу экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнёров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — указал Залужный.

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Зеленскому задали ироничный вопрос после его слов о Трампе

Ирландский журналист Чей Боуз задал ироничный вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о президенте США Дональде Трампе. Как сообщает РИА Новости, он пошутил, что новый американский лидер «сменил пин-код» на банковской карте украинского политика.

Ранее в соцсети X Зеленский заявил, что с Трампом во главе США «появились надежды на решение многих проблем», в том числе и шанс на достижение «справедливого мира» силовым способом.

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«Ростелеком» призвал сменить пароли после утечки данных

Хакерская группировка Silent Crow объявила о взломе базы данных российского провайдера «Ростелеком». Информация об этом появилась 20 января — в качестве доказательств злоумышленники предоставили скриншоты с данными пользователей компании от сентября 2024 года.

В «Ростелекоме» уже подтвердили реальность произошедшего. В компании заявили, что особо чувствительные персональные данные пользователей всё же не утекли, однако посоветовали юзерам сбросить пароль и включить двухфакторную идентификацию.

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Российский завод ошибочно начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей

Сотрудники одного из челябинских заводов по ошибке бухгалтерии получили зарплату за декабрь в стократном размере, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как уточняет канал, один работник получили вместо 50 тысяч рублей — 5 млн рублей, другой сотрудник — 8 млн рублей. Количество работников завода, получивших повышенную зарплату за декабрь, не уточняется.

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Депутат открыл стрельбу после нападения мигрантов

Группа мужчин напала на депутата кировского райсовета Самары Сергея Турусина, который заступился за девушку. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, Турусин оказался в центре конфликта после того, как его знакомая попросила сопроводить ее в безопасное место из-за ссоры с группой мужчин.

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