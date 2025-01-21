Жену Трампа заподозрили в подмене из-за одного фактора

Супругу президента США Дональда Трампа Меланию назвали «российским роботом», сообщает таблоид The Mirror. Некоторые пользователи соцсети X считают, что женщину заменили механической копией 14 лет назад.

Мелания Трамп была заменена очень похожим на нее роботом 14 лет назад. Единственное, что выдает эту замечательную машину, — холодный, бездушный взгляд, — написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что Меланию Трамп «заменили российским роботом» в 2016 году в ночь выборов. Также супругу президента называют в соцсетях российской шпионкой. Слухи пошли после беседы Мелании Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G-20 в 2017 году. Кроме того, некоторые пользователи уверены, что 47-й президент США появляется на публике с клоном супруги.

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Ранее стало известно, что пальто Мелании Трамп на инаугурации мужа стоит не менее $4300 (более 434 тысяч рублей). Образ первая леди дополнила темно-синими остроносыми туфлями и шляпой с белой лентой от бренда Eric Javit. Наряд первой леди создал американский дизайнер Адам Липпз, который «одевал» Мишель Обаму и Джилл Байден.