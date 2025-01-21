Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа о намерении вернуть под контроль Панамский канал в своей инаугурационной речи. Ее слова передает телерадиокомпания RBB.

Журналисты попросили главу внешнеполитического ведомства оценить высказывания Трампа о Панамском канале и Гренландии, которая является частью Дании, входящей в НАТО.

«Любая угроза против члена НАТО или других государств, конечно, абсолютно неприемлема... Дело не в том, как президент Трамп что-то говорит <...> а в том, почему он это говорит», — указала Бербок.

Бербок подчеркнула, что Германия не питает никаких иллюзий относительно второго срока Дональда Трампа.

Бербок пообещала тесное сотрудничество со спецпосланником Трампа по Украине

До этого журнал Der Spiegel писал, что Европе и остальному миру больше не следует питать иллюзий относительно второго срока президента США Дональда Трампа, поскольку своими действиями после инаугурации он подтвердил ранее озвученные обещания.