124-летняя китаянка озвучила свой секрет долголетия

Жительница Китая Цю Чайши дожила до 124 лет благодаря искреннему оптимизму, особому питанию и правильному распорядку дня.

Как сообщает издание South China Morning Post, секрет ее долгой жизни кроется в частых прогулках, употреблении риса с салом и жизнелюбии.

Несмотря на преклонный возраст, Цю самостоятельно справляется с такими домашними делами, как расчесывание волос, разжигание огня и кормление гусей.

Китаянка родилась 1 января в 1901 году в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Ранее «СП» писала, что соблюдение ряда правил может помочь дожить до 120 лет. Среди них — высокая физическая активность, наличие цели в жизни, низкий уровень стресса, приоритет семьи и растительная диета.