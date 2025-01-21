Что за «русское» вино Трамп пил на инаугурации? Связи с Россией, Форт-Росс

После инаугурации президента США Дональда Трампа, которая прошла 20 января, гостям подали вино под названием Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки. Почему для мероприятия выбрали именно этот напиток и как он связан с Россией?

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Что за «русское» вино было на инаугурации Трампа

Участникам обеда, который прошел после церемонии инаугурации, предложили три блюда с винным сопровождением. Меню опубликовала на своей странице в социальной сети Х корреспондент CNN Элейна Трин, которая освещала предвыборную кампанию Трампа.

Она сообщила, что на десерт гостям подали яблочный террин с мороженым из сметаны и соленой карамелью и вино Korbel Russian River Valley Natural. Korbel — винодельня из Калифорнии, коллекция которой состоит из 10 сортов игристых вин. Основавшая ее семья перебралась в этот штат еще в 1850-х годах. Русская река (в русскоязычных источниках также встречается написание Рашен-ривер) стекает с хребта Мендосино (Северная Калифорния) и впадает в Тихий океан.

В устье этой реки, изначально имевшей название Славянка, когда-то была построена русская колония, от которой сейчас осталась лишь музей-крепость Форт-Росс и парк. В нем до сих пор проводится программа «погружения в жизнь русской крепости XIX века». После перестройки Форт-Росс считался символом исторических связей России и Америки.

«Когда-то западное побережье США осваивали русские купцы, которые занимались торговлей пушниной, продуктами, рыбой и так далее. И поэтому сейчас около Сан-Франциско есть регионы, которые осваивали русские люди. <...> В районе Russian River есть винодельня, которая была основана после сухого закона уже в 20 веке. В ней от русского названия — только упоминание региона происхождения винограда. Винодельня полностью калифорнийская, основана эмигрантами из Чехии и входит в число крупных виноделен», — сообщил NEWS.ru сомелье Денис Руденко.

Он отметил, что в среднем такая бутылка вина стоит $15-20.

На чьих еще инаугурациях подавали «русское» вино

Вообще же Korbel Russian River Valley Natural уже не первый раз подают на церемонии инаугурации американского президента. Эта традиция Korbel началась в 1985 году с инаугурации Рональда Рейгана и продолжалась во время инаугураций Джорджа Буша в 1989 году, Билла Клинтона в 1993 и 1997 годах, Джорджа Буша-младшего в 2001 и 2005 годах, Барака Обамы в 2009-м и в 2013 году.

«21 января, сразу после публичной церемонии приведения к присяге, на инаугурационном обеде будет подано натуральное шампанское Korbel Russian River Valley Natural с памятной этикеткой на горлышке, включающей инаугурационную печать, и поднято в тостах за администрацию Обамы», — отмечали журналисты, когда в должность президента в 2013 году вступал Обама.

Как сообщил сомелье Денис Юрченко, первым лидером США, который стал использовать «русское» вино Korbel Russian River Valley Natural на официальных мероприятиях, был Ричард Никсон. По его словам, напиток долгое время пользуется популярностью среди американских президентов. Никсон возглавлял Соединенные Штаты в 1969-1974 годы.

Что еще подавали на инаугурации Трампа

По данным Элейны Трин, гостям церемонии также предложили крабкейк из чесапикского краба с тартаром из томатов, пикантным соусом, маринованными овощами, укропом, романеско и маслом чили и вино Chardonnay от винодельни Veritas Vineyards.

На второе на стол подали стейк рибай c мини-морковью, брокколи рапини, соусом из морковной ботвы, трюфельным соусом демиглас и картофельным гратеном и вино Cabernet Sauvignon от Mount Veeder Winery.

Также присутствующие могли выбрать игристое Gruet Winery Sauvage от семьи Грюэ — виноделов из Франции.