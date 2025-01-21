«Бешеный принтер»: 10 первых указов Трампа, которые изменят мир
Новый президент США сразу после инаугурации развернул масштабную законотворческую деятельность. Какие 10 главных указов Дональда Трампа изменят мир, какие распоряжения Байдена он отменил?
Какие указы подписал Трамп в свой первый день в Белом доме
Newsweek пишет, что первые несколько президентских указов Дональд Трамп подписал вечером в понедельник, сразу после принятия присяги и инаугурационной речи. Главным стало назначение членов администрации, президентский указ позволил Трампу не дожидаться назначения одобрения его кандидатур в конгрессе США.
Врио министра обороны был назначен Роберт Салессес, врио главы министерства внутренней безопасности стал Бенджамин Хаффмен, врио директора ЦРУ Том Силвестер, а врио министра армии Марк Эверилл.
Другим важнейшим пунктом стало введение режима ЧС национального уровня на границе США с Мексикой и объявление мексиканских наркокартелей террористическими группировками.
Кроме того: Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения; объявил о возвращении смертной казни в США и призвал обеспечить Штаты «достаточным» количеством препаратов для смертельной инъекции; помиловал около 1500 участников массовых беспорядков и штурма Капитолия 6 января 2021 года; и подписал указ, который приостанавливает на 90 дней для переоценки всей американской помощи иностранным государствам, включая Украину.
Среди других указов Трампа: «восстановить свободу слова» и «предотвратить государственную цензуру» (без конкретных указаний); временное прекращение найма персонала в федеральные агентства и при этом требование к федеральных служащим вернуться к работе на полную ставку с «удаленки»; приостановка блокировки TikTok в США на 75 дней. Кроме того, Трамп распорядился начать переименование Мексиканского залива в Американский и ввел ограничения на получение США по праву рождения.
Какие еще указы Байдена отменил Трамп
В первый же день новый президент США отменил 78 указов, распоряжений и меморандумов, принятых предшественником.
Трамп вернул Кубе статус «государства-спонсора терроризма», отменив решение Байдена. В Гаване уже осудили действия президента США. Кроме того, отменяется требование, согласно которому к 2030 году половина автомобилей, производимых в Америке, должна стать «экологически нейтральными», и решение о создании комиссии по воссоединению семей нелегальных мигрантов, разлученных властями.
Также были отменены указы Байдена о мерах по борьбе с COVID-19, развитии «зеленой энергетики», создании «управления по борьбе с изменением климата», борьбе с дискриминацией на основании гендера и сексуальной ориентации в учебных заведениях, «этических обязательствах» чиновников, запрете частных тюрем, «углублении равенства» при получении образования для афро-, латино- и коренных американцев, «углублении равенства» для представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), санкциях против израильских поселенцев на территориях Палестины и так далее.
«Помните шутку про то, что Госдума — это „Бешеный принтер“? Для Трампа, кажется, тоже нужно какой-то термин придумать. Уже под сотню указов и останавливаться он, кажется, не собирается», — отметила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Как реагирует мир на указы Трампа
Президент Панамы Хосе Рауль Кинтеро осудил Трампа за заявления о «возврате» Панамского канала. Он подчеркнул, что канал является нейтральной зоной и нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в управление им.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что «сожалеет» о решении США выйти из организации.
Представители угольной промышленности поддержали решение Трампа выйти из Парижского соглашения, заявив, что он «снизит издержки для американских компаний». Международные организации, включая ООН, выразили сожаление.
В кабмине Японии намерен объявили, что будут «изучать пути сотрудничества» с Вашингтоном по климату. Японский принц и бизнесмен Цунэкадзу Такеда выразился откровеннее, призвав Японию выйти из соглашений по климату.
«Да, так и должно быть. Япония также должна выйти. Я не понимаю, зачем Японии инвестировать 150 триллионов иен ($960 млрд) в декарбонизацию, когда четыре крупнейших страны-эмитента почти ничего не делают. Есть и другие цели, для которых мы могли бы его использовать. Разве это не неправильный способ тратить налоговые деньги изначально?» — объявил принц-бизнесмен.