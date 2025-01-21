Запад разочарован поведением президента Украины Владимира Зеленского, отмечает нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова. В интервью эксперт выразила обеспокоенность его психическим состоянием, отметив изменения в его поведении, которые стали очевидны еще до начала спецоперации.

Колобова указала, что в сети появлялись видео, на которых Зеленский «жадно пил воду» и демонстрировал неадекватное поведение. По мнению психолога, это может свидетельствовать о воздействии психотропных препаратов.

Эксперт утверждает, что текущие проявления здоровья украинского президента говорят о том, что он находится в тяжелом психическом состоянии, что также повлияло на восприятие его на Западе.

В Кремле заявили, что у Зеленского не выдерживают нервы

Психолог также считает, что характерные черты Зеленского, в частности его склонность к истеричности, говорят о его психическом нездоровье. Колобова объяснила, что ранее компенсировать эти черты ему помогала сцена, где он мог проявить себя. Однако в политике его поведение становится опасным, поскольку он не способен ответить на важные вопросы, касающиеся будущего Украины, подытожила эксперт изданию Pravda.Ru.

Ранее в Совфеде оценили позиции Трампа по Украине и Европе. Также Трамп прокомментировал расходы НАТО по Украине.