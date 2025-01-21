На Украине назвали вызовом приостановку помощи США другим странам

Решение американского лидера Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам на 90 дней является большим вызовом для Украины. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.

Ранее в Белый дом сообщили, что Трампом был подписан указ о том, что помощь другим странам в целях развития будет приостановлена на 90 дней для того, чтобы дать оценку соответствия программ внешней политики США.

"Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?" - сообщил Тарасенко в интервью украинскому изданию Новости.LIVE.

При этом депутат считает, что уже работающие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной НКО IREX обеспечены средствами на это время.

Тарасенко отметил, что они уверили, что точно на этот срок у них есть предусмотренное финансирование. Договоры, начатые в прошлом году, продолжат действовать, сообщил депутат.

Также парламентарий выразил мнение, что любой руководитель, при вступлении в должность, должен заняться аудитом. Кроме того, Тарасенко выразил надежду, что этот аудит продемонстрирует эффективное использование средств Украиной и поддержка со стороны США продолжится.