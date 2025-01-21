Лукашенко раскрыл один из своих президентских принципов

Откровенный разговор, который состоялся 21 января у белорусского лидера с коллективом холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", добавил и новых черт к характеру Александра Лукашенко, информирует БЕЛТА.

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В частности, президент дал понять, что прежде чем обвинять кого-то в проблемах или спихивать вину на другого человека, необходимо посмотреть на себя. Это, по его словам, является одним из его президентских принципов, передает БЕЛТА.

В подобных случаях, пояснил белорусский лидер, прежде всего, следует спросить у самого себя: "а ты что сделал? А виноват ли там генеральный директор МАЗа? Или виноват Кухарев с Кочановой, или президент? А может, ты где-то в школе не очень учился, а когда другой сидел над конспектами и три вуза оканчивал, в это время пивко потягивал на скамеечке? Так чего ты требуешь от кого-то что-то?"

И, обращаясь к трудовому коллективу, дал свой краткий жизненный рецепт - посмотреть со стороны на себя и добавил: сказано, возможно, "непопулярно в президентскую кампанию, но, тем не менее, без популизма. Всегда надо посмотреть на себя. Это тоже мой принцип".

Не обошел вниманием президент и проблему востребованности рабочих профессий, заметив, что общество постепенно меняется и рабочие специальности в определенной степени начинают терять популярность среди молодежи. "Но острого дефицита людей рабочих профессий в Беларуси нет. И распространение блогерства", по его словам, в республике не создает особых проблем.

А завершающим аккордом состоявшейся встречи стал подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек, который вручили Лукашенко.

Это транспортное средство будет передано социально-педагогическому центру Заводского района Минска, передает агентство. В составе этого учреждения, поясняют новостные порталы, есть четыре структурных подразделения, включая детский социальный приют. А среди задач учреждения включены реализация программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.