Заложниками нового курса политики американской администрации могут стать все их страны-сателлиты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя приход к власти в США Дональда Трампа.

"Заложниками политики Вашингтона могут оказаться многие страны, которые вожделенно смотрели им в рот, - заявил спикер, - и делали все то, что Вашингтон говорил".

Он обратил внимание на то, как меняется эта политика: так, Штаты "вчера вывели Кубу из стран-террористов, сегодня уже вновь включили". Володин также напомнил о прежнем тенденции борьбы за однополые браки и смену пола - такую политику в пользу ЛГБТ-сообщества (движение запрещено и признано в РФ экстремистским) в США навязывали всей Европе.

"А сегодня говорят - "нет, возвращайте пол". А тот, кто с ним расстался?" - поинтересовался председатель ГД.

Володин спрогнозировал, что аналогичная судьба ждет и те страны, которые шли в фарватере Штатов.

"Они потеряют свой суверенитет, как те, кто поменял пол, потерял кое-что", - пояснил спикер.

При этом он не сомневается, что США будут пытаться сохранить свою гегемонию. В этой ситуации главное для России - достичь целей спецоперации, подчеркнул Володин.