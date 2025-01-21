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«Золотой век» США и грандиозные обещания: анализ речи Трампа

Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи «не стал тратить времени зря» и провел четкую границу между нынешней страной, «находящейся в упадке», и ее «золотым веком», который он обещает начать как 47-й президент Штатов, пишет Politico. Трамп высказал ряд претензий к предыдущей администрации, которая, по его мнению, способствовала потере уважения к США во всем мире.

В инаугурационной речи Трамп упомянул покушения на себя, используя свою «несокрушимость» и спасение от пули убийцы как метафору «сильной» и «гордой» нации, которая «не будет завоевана», отмечает CNN. По версии телеканала, обещание Трампа вернуть Панамский канал под контроль США стало намеком на возвращение эпохи американского империализма и мира, поделенного на сферы влияния великих держав. Портал Axios пропустил инаугурационные речи Трампа 2017 и 2025 годов через ChatGPT и выяснил, что тон Трампа сменился со «смелого и напористого» на «обнадеживающий, но сдержанный». Слова «я», «наш» и «вы» стали наиболее употребляемыми в речи 2025 года - они использовались в два раза чаще, чем в 2017-м.

«Зачем Чехия воюет с русским языком»

В Чехии решили изменить систему преподавания иностранных языков в школах. Чешский министр образования Микулаш Бек сообщил, что английский станет обязательным с первого класса, а изучение второго иностранного языка - немецкого, испанского или французского - будет начинаться с седьмого. Возможности выбрать русский в качестве второго иностранного языка у школьников больше не будет.

Автор портала Lidovky Мартин Зверина назвал это решение недальновидным. Он отметил, что русский - универсальный язык постсоветского пространства. Зверина подчеркнул, что Чехии «по стратегическим соображениям» нужны специалисты, говорящие на всех языках: страна не может полагаться только на услуги носителей языка, «чья лояльность к чешскому государству сомнительна». Автор статьи задался вопросом, почему нужно ограничивать изучение русского и в то же время субсидировать преподавание «менее важных» языков. В заключение Зверина отметил, что украинский кризис однажды закончится, а вместе с ним и санкции против России. Страны ЕС «ринутся обратно на российский рынок, как только он откроется».

«Новый американский империализм»

Дональд Трамп - первый за более чем сто лет президент США, призвавший присоединить к Америке новые территории, включая Марс, пишет британский журнал The Economist. Издание отмечает, что места в первом ряду на инаугурации Трампа достались Илону Маску, Джеффу Безосу и другим американским миллиардерам.

Под их аплодисменты Трамп провозгласил начало «золотого века» США. Однако на фоне заявлений о пошлинах, территориальной экспансии и зацикленности Трампа на Панаме складывается ощущение, что он хочет вернуться к «позолоченному веку», отмечает The Economist. Речь идет об эпохе президентства Уильяма Мак-Кинли, начавшейся в 1897 году. В этот период (после гражданской войны) экономика США стремительно росла, но Марк Твен и другие американские мыслители считали, что это лишь поверхностный рост, поэтому иронично назвали эпоху «позолоченной». В своей инаугурационной речи Трамп уделил особое внимание Панамскому каналу, раскритиковав высокие сборы с американских кораблей за проход по нему. Однако главные внешнеполитические вызовы для США - это соперничество с Китаем, нестабильность на Ближнем Востоке и украинский кризис, но о них Трамп в своей речи даже не упомянул, подчеркивает The Economist.

«Решение украинцев может ударить по Центральной Европе»

За последние два года страны Центральной и Восточной Европы приняли более 4,3 миллиона украинских беженцев. Анализ Raiffeisen Bank International показывает, что экономический рост в регионе составил 2,2 процента в 2024 году, превысив прогнозы по еврозоне. Однако если украинцы вернутся домой, Польша, Чехия и Венгрия могут столкнуться с дефицитом людей на рынке труда и ростом инфляции, пишет Onet.

Как отмечает издание, хотя перспектива мирного разрешения желательна, это может иметь «неожиданные последствия» для экономик Центральной Европы. В Польше, где уровень безработицы достиг исторического минимума, работодатели вынуждены повышать зарплаты в ответ на растущий спрос на рабочую силу. Шарлотта Рюэ из Европейского банка реконструкции и развития отметила, что регион борется с низкой рождаемостью, и в будущем это может еще больше усугубить ситуацию с дефицитом рабочей силы. Когда конфликт на Украине закончится, Польшу могут покинуть до 34 процентов украинских беженцев.

«Единый фронт Ирана и России против Запада»

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан на прошлой неделе подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает несколько важнейших областей сотрудничества и призван помочь обеим странам противостоять внешнему давлению, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.

Эксперт по Ближнему Востоку Мурад Садыгзаде заявил RT, что соглашение посылает четкий сигнал - две страны полны решимости и дальше укреплять двусторонние отношения. Хотя документ не направлен против какой-либо конкретной страны и ориентирован в основном на торгово-экономические и гуманитарные связи, отчасти он стал результатом того, что обе страны подверглись давлению Запада. Сотрудничество Тегерана и Москвы может быть эффективным в нейтрализации санкций, подчеркивается в статье Aydinlik Gazetesi.