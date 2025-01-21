Лукашенко заявил о способности белорусских специалистов построить ядерную бомбу

Белорусские ученые и технические специалисты могут построить ядерную бомбу или космические аппараты. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского автомобильного завода, передает информационное агентство БелТА.

«Наши специалисты, - заявил он, - могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент: — надо ли эта продукция Беларуси? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогает братская Россия», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что самым важным для Белоруссии сейчас является производство «для людей», то есть удовлетворение повседневного внутреннего спроса на товары.

До этого стало известно, что президент Александр Лукашенко хочет предложить президенту России Владимиру Путину построить вторую атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии.