Принц Гарри отказался останавливаться в Букингемском дворце

За последний год, с момента известия о болезни короля Великобритании Карла III, появились слухи о желании его сына, принца Гарри, помириться с отцом, однако на самом деле бывший член королевской семьи доказывает, что не хочет этого. Недавно Карл предложил Гарри остановиться в Букингемском дворце во время его визита в Лондон, но тот грубо отверг это предложение, сообщает издание Express.co.uk.

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На этой неделе в Лондоне начнется судебный процесс, инициированный Гарри против News Group Newspapers, которая включает в себя известное издание The Sun. По его словам, газета незаконно собирала информацию о его личной жизни. Гарри должен был дать свидетельские показания в суде. В связи с этим английский король предложил ему остановиться в Букингемском дворце. Однако принц отказался от этого предложения и сообщил, что приедет в Лондон из Калифорнии, где проживает, только в феврале, так как не смог добиться предоставления круглосуточной охраны, как положено полноценному члену семьи.

Весь судебный процесс, по оценкам экспертов, может занять до семи недель, говорится в материале.

Американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась минувшим вечером, незадолго до вступления в должность заявлял, что намерен в ближайшие несколько месяцев депортировать британского принца из США.