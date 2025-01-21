Китай оценил решение США по Кубе

Китай осуждает решение новой администрации США вновь внести Кубу в список стран - спонсоров терроризма и призывает Вашингтон немедленно снять экономическую блокаду островного государства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай всегда выступал против вмешательства США во внутренние дела Кубы под прикрытием защиты свободы, демократии и борьбы с терроризмом. Китай призывает Соединенные Штаты как можно скорее снять всеобъемлющую блокаду Кубы, вычеркнуть островное государство из списка стран - спонсоров терроризма", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что повторное внесение Кубы в список государств - спонсоров терроризма "противоречит фактам, не имеет под собой основы и полностью разоблачает гегемонистскую и агрессивную природу Вашингтона". По словам Го Цзякуня, многолетняя практика внесения и исключения островного государства из этого списка "подтверждает, что данный односторонний механизм принуждения США не имеет под собой достоверной основы".

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года администрацию США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными, а также включил Кубу в список государств - спонсоров терроризма. 14 января текущего года следующий президент США Джо Байден исключил Кубу из этого списка. Кроме того, он приостановил для граждан США возможность подавать в американские суды иски о потенциально конфискованном имуществе на Кубе. 20 января Трамп после инаугурации отменил 78 мер, принятых предыдущей администрацией, включая решение Байдена о статусе Кубы.