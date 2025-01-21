Китай осудил решение США внести Кубу в список государств - спонсоров терроризма

Китай осуждает решение новой администрации США вновь внести Кубу в список стран - спонсоров терроризма и призывает Вашингтон немедленно снять экономическую блокаду островного государства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Китай оценил решение США по Кубе
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"Китай всегда выступал против вмешательства США во внутренние дела Кубы под прикрытием защиты свободы, демократии и борьбы с терроризмом. Китай призывает Соединенные Штаты как можно скорее снять всеобъемлющую блокаду Кубы, вычеркнуть островное государство из списка стран - спонсоров терроризма", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что повторное внесение Кубы в список государств - спонсоров терроризма "противоречит фактам, не имеет под собой основы и полностью разоблачает гегемонистскую и агрессивную природу Вашингтона". По словам Го Цзякуня, многолетняя практика внесения и исключения островного государства из этого списка "подтверждает, что данный односторонний механизм принуждения США не имеет под собой достоверной основы".

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года администрацию США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными, а также включил Кубу в список государств - спонсоров терроризма. 14 января текущего года следующий президент США Джо Байден исключил Кубу из этого списка. Кроме того, он приостановил для граждан США возможность подавать в американские суды иски о потенциально конфискованном имуществе на Кубе. 20 января Трамп после инаугурации отменил 78 мер, принятых предыдущей администрацией, включая решение Байдена о статусе Кубы.

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