Иран готов начать переговоры с Трампом об отмене санкций

Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций, если соответствующее желание изъявит новый американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади в эфире телеканала SNN.

Иран готов начать переговоры с Трампом об отмене санкций
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"Иран, как и прежде, готов к началу или возобновлению переговоров по вопросу снятия санкций. <...> Если такое желание изъявит другая сторона, то обязательно состоятся переговоры", - ответил он на вопрос о возможности начала диалога с Трампом.
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