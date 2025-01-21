Трамп распорядился провести расследование в отношении администрации Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил провести широкомасштабное внутреннее расследование в отношении администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Трамп через несколько часов после вступления в должность 20 января подписал два указа, поручив Министерству юстиции и Управлению директора национальной разведки начать широкомасштабные расследования. Предметом проверки станут возможные нарушения администрации Байдена в области цензуры и использования правоохранительных органов и разведслужб в качестве "оружия" против неугодных лиц.

"Предыдущая администрация вела систематическую кампанию против своих предполагаемых политических оппонентов, используя юридическую силу многочисленных федеральных правоохранительных органов и разведывательного сообщества в форме расследований, судебных преследований, мер принуждения и иных действий", - говорится в одном из указов.

Как отмечает CNN, два подписанных президентом указа отражают обещания Трампа провести расследование ненадлежащих попыток администрации Байдена воздействовать на своих политических противников.