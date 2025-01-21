На церемонии инаугурации Дональд Трамп, известный своим неизменным красным галстуком, неожиданно появился в фиолетовом. Этот выбор вызвал бурную реакцию и обсуждение среди пользователей соцсетей, написал во вторник, 21 января, EDATV.

© Вечерняя Москва

Самая популярная версия, обсуждаемая пользователями, заключается в том, что необычный цвет галстука Трампа символизирует единство.

— Это потому, что из сочетания красного и синего получается фиолетовый, — сообщается в статье.

В столице США Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации вновь избранного президента страны Дональда Трампа. Он возглавил Америку уже во второй раз.

В рамках своей инаугурационной речи Дональд Трамп, официально вступивший в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки, нанес чудовищные удары по социальной доктрине и всем «ценностям» европейской либеральной элиты. Соответствующие заявления в понедельник, 20 января, сделал сенатор Алексей Пушков.