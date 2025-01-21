В Британии призвали выйти из ВОЗ после того, как это сделали США

Глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X призвал к выходу Великобритании из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.

«Президент Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Наша страна должна сделать то же самое», — написал Кертен.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он отменил десятки решений, принятых экс-президентом США Джо Байденом и анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Также новый глава государства подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.