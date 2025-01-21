США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии

«Это зондирование со стороны новой администрации Трампа. Американцы решили послать символический сигнал». Такими словами политологи комментируют неожиданное признание западной прессы в том, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Как устроены эти кабели, почему они постоянно рвутся – и какой сигнал посылает Москве Вашингтон?

Еще конце декабря финские силовики взяли на абордаж и арестовали ходящий под флагом Островов Кука танкер Eagle S, везший из России в Египет 35 тыс. тонн бензина. Экипаж танкера заподозрили в том, что он по заказу российских спецслужб совершил диверсию – повредил энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Месяцем ранее имел место похожий инцидент – были повреждены интернет-кабели, соединявшие Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию. В этом заподозрили экипаж китайского сухогруза Yi Peng 3.

А 14 января шведский телеканал SVT сообщил, что в Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Финляндию, Литву, Германию. В этом тоже обвинили Yi Peng 3. Сейчас это судно стоит под арестом в проливе Каттегат. Утверждается, что капитан сухогруза опять же якобы выполнял приказы российских спецслужб.

В НАТО сделали далеко идущие выводы из этих происшествий. Генсек альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО запускает проект «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), предназначенный «для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море». В его рамках НАТО увеличит свое присутствие на Балтике – усиленное патрулирование будут осуществлять корабли, самолеты и беспилотники. Оно уже началось.

Особенное усердие стали проявлять страны Прибалтики. Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его ведомство подготовило законопроект, в соответствии с которыми ВМФ страны смогут осматривать суда, идущие Финским заливом вне пределов эстонских территориальных вод «с помощью вертолета… или, например, группы быстрого реагирования, или с привлечением иностранных государств».

Кроме того, в эстонском Минюсте выразили намерение изменить законодательство таким образом, чтобы можно было «привлекать к ответственности и тех, кто наносит ущерб важным для Эстонии коммуникационным и энергетическим соединениям за пределами территории страны, например, в ее экономической зоне».

А финский эксперт по международным отношениям и исполнительный директор консалтинговой компании Nordic West Office Ристо Пенттиля заявил, что «не надо бояться» задерживать танкеры, везущие российскую нефть, ведь каждый из них может оказаться потенциальным диверсантом.

Впрочем, профессор морского права из Академии Або Хенрик Рингбом предупредил, что реализация предложения Пенттиля создало бы огромные риски. А точнее говоря, риски прямого военного столкновения с Россией.

И тут внезапно одно из ведущих американских изданий, газета The Washington Post, со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море, скорее всего, стали результатом случайности, а не вызваны диверсиями со стороны России. Такой взгляд на произошедшее постепенно становится консенсусом среди западных служб безопасности. До сих пор ни американские, ни европейские следователи не выявили признаков, что суда, повредившие кабели путем протаскивания якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию из Москвы, заявили опрошенные WP чиновники.

По словам официальных лиц из США и стран Евросоюза, доказательства, собранные на сегодня (включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные), указывают, что инциденты были вызваны «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов». Несмотря на первоначальные подозрения о причастности России, один европейский чиновник сказал, что есть «контрдоказательства», опровергающие это.

И действительно, повреждение подводных коммуникаций – вещь совершенно обыденная. К настоящему моменту общая протяженность одних только подводных телекоммуникационных кабелей составляет более 1,4 млн километров.

Толщина подводной части кабеля зачастую не превышает шести сантиметров. Укладку производят кабельные суда, которые оборудованы специальным плугом, образующим на морском дне траншею глубиной до одного метра. Кабель укладывается в эту траншею, но она не обеспечивает достаточной безопасности.

ЧП с повреждением подводных коммуникаций регулярно происходят сплошь и рядом по всему миру – например, в 2023 году было зарегистрировано около двух сотен таких аварий. Причем их рвут как корабельные якоря, так и рыбацкие тралы.

Не далее как в марте прошлого года замгенсека Международного союза электросвязи (МСЭ) Томас Ламанаускас, выступая на XI Глобальном Бакинском форуме, заявил: «Около 70% повреждений подводных кабелей произошли из-за рыбаков и якорей». Известен курьезный случай, имевший место в 2019 году, когда из-за обрыва подводного кабеля на две недели осталось без интернета целое государство: тихоокеанское королевство Тонга. Кабель пострадал из-за цунами, вызванного извержением подводного вулкана.

Дно в том числе Балтийского моря буквально усеяно кабелями, и они рвутся постоянно – просто раньше не было политического заказа обвинять во всем Россию.

«До сих пор такие аварии никого не удивляли и ничьего внимания не привлекали. Например, однажды энергокабель NordBalt, проложенный между Литвой и Швецией, выходил из строя восемь раз в течение одного года! Раньше никому не приходило в голову, что это российская диверсия, и подобных обвинений в адрес РФ, соответственно, не выдвигалось, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, член общественной палаты Калининградской области. – Но сейчас НАТО нужно обосновать наращивание своего военного присутствия в акватории, прокачивать тему закупорки Финского залива и лишения России выхода в Балтику. На нынешнем этапе все сводится к информационной шумихе. Грубо говоря – ведется шантаж России», – подчеркивает эксперт.

По его словам, публикация в The Washington Post появилась не случайно.

«Они дают понять, что если сегодня готовы спустить тему на тормозах и признать произошедшее несчастным случаем, то завтра могут устроить новую «скрипалиаду». Порвется очередной кабель – и тут-то хайпом в СМИ дело не ограничится, а будут приняты какие-то реальные меры по морской блокаде. Полагаю, что это была «разведка боем» перед началом возможных переговоров Путина и Трампа не только по Украине, но и по теме стратегической безопасности и присутствия НАТО у границ России. Такая демонстрация возможностей западного блока с целью давления на Москву», – заключает Носович.

Удивителен и сам факт, что столь ценные и критически важные кабели можно так легко повредить.

«Достаточно посмотреть на качество этих интерконнекторов, соединений, пролегших по дну Балтийского моря между Прибалтикой и Финляндией и Швецией, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Стариков. – Их клепали впопыхах, некачественно, параллельно освоив на этом большие суммы денег, но под лозунги «энергонезависимости» от России. Тот же Estlink 2 уже выходил из строя год назад из-за внутреннего короткого замыкания. Менее года назад ломался и Estlink 1 – из-за технической неисправности на конвертерной станции».

По словам Старикова, в силу низкого качества эстонско-финских кабелей их может случайно повредить любое крупное судно, проходящее в этом районе.

«Как и в других подобных случаях, Россия предлагала: давайте делать открытое многостороннее расследование. Такие предложения неизменно игнорируются – можно вспомнить и историю со сбитым над Донбассом «Боингом», и «отравление» экстремиста Навального, и взрыв «Северных потоков» и многое другое. Идет игра с неназванными источниками, с «утечками данных» непонятно откуда и т. д. На основе домыслов строятся политические обвинения, используемые для оправдания конкретных недружественных шагов».

Эксперт также согласен, что текст в The Washington Post появился не случайно.