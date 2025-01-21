Что мировые СМИ пишут об инаугурации и первых решениях Трампа

Церемония инаугурации Дональда Трампа и его первые решения на посту президента скрупулезно изучаются всеми мировыми СМИ. Пресса ищет скандалы, подробно описывает наряды приглашенных и недоумевает, к чему могут привести указы нового президента.

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Британская "Independent" пишет, что Трамп объявил "о начале золотого века для Америки". Тем временем весь мир готовится к тарифам и убыткам. "Guardian" обвиняет Трампа в демагогии, считая, что он решил примерить на себя "божественную миссию по преобразованию Америки".

Итальянская "La Repubblica" признает, что Трамп существует "вне времени", а его возвращение называет "великим событием между враньем и обещаниями". Особо изданию понравились слова нового президента о полете на Марс. А вот "La Stampa" сравнивает новый срок Трампа с крестовым походом, акцентируя внимание на его решениях направить армию против мигрантов, отказаться от "зеленой политики" и усилить давление на Панаму.

Немецкая "Welt" подробно разбирает первые громкие шаги Трампа, включая выход из ВОЗ и наращивание добычи нефти. Не забывают немцы и о светской составляющей, активно обсуждая наряд первой леди Мелании. "Frankfurter Allgemeine" назвала инаугурацию "странным праздником демократии" и много внимания уделила тому, как болезненно воспринимают лидеры Демократической партии смену власти в Вашингтоне. Самого же Трампа газета назвала "самопровозглашенным миротворцем, стремящимся на Марс".

Французская "Figaro" называет первые решения Трампа "шокирующими". Особенно обидно французам, что США снова выходят из Парижского соглашения по климату. "Le Monde" считает, что Дональд Трамп рассматривает свою инаугурацию как "день освобождения" США.

"Al Jazeera" не обошла стороной необычное приветствие Илона Маска, давая слово как тем, кто обвиняет Маска в антисемитизме, так и тем, кто оправдывает экспрессивный жест, считая его случайным.

Индийская "The Times of India" считает, что Трамп теперь будет "строить великую Американскую стену", закрываясь от мигрантов и удушая тарифами другие страны.

"China Daily" обращает внимание на одно из первых решений Трампа об отмене запрета Tiktok. Издание подчеркивает, что сервис видеосообщений "открыт к сотрудничеству, чтобы обеспечить свою законную работу в условиях нормативно-правовых проблем в США".

Телеканал CNN во время трансляции церемонии инаугурации постоянно пытался уличить Трампа в "фейках". Мол, и его слова о рекордной инфляции во времена Байдена - неправда, и заявления о мигрантах и пошлинах на импорт. Видимо, телеканал так и не может смириться с произошедшими изменениями.

"Bloomberg" уверен, что возвращение Трампа в Белый дом - это "тревожный сигнал для стран ЕС", конкурентоспособность которого сейчас под большим вопросом.