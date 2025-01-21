Военный конфликт России и Украины должен быть завершен. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, слова которого привел телеканал CNN.

«Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», - заявил он.

При этом Рубио не стал уточнять, в чем конкретно будут заключаться уступки сторон, заметив однако, что прекращение огня «будет главным приоритетом» Дональда Трампа.

«Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на этом уровне, с такими ставками, лучше всего вести дипломатией, а не на публичных площадках. И очевидно, что вовлеченные стороны, как русские, так и украинцы, должны будут принять окончательное решение о том, на что они готовы согласиться», - пояснил госсекретарь.

Путин обозначил основные условия урегулирования конфликта на Украине

В ходе предвыборной кампании избранный президентом Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января, однако этого не произошло.

Спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог недавно заявил, что надеется найти решение украинской проблемы в течение ста дней после вступления Трампа в должность.