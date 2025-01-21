Трамп предупредил страны НАТО об увеличении расходов на Украину

Странам НАТО придётся взять на себя больше трат на Украину, потому что США «опережают» государства альянса в этом деле на $200 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп.

Общаясь с журналистами в овальном кабинете Белого дома, Трамп заявил, что страны НАТО должны поднять расходы на оборону.

«Мы в войне на Украине на $200 млрд больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на $200 млрд больше, чем НАТО... Им придется сравнять счёт», — цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Путин накануне поздравил Трампа со вступлением в должность, а также отметил, что Москва видит заявления избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Российской Федерацией.